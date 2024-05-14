Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
NASA, NOAA, 14.05.2024 21:35

Güneş'te bir patlama daha oldu

Güneş'te devasa bir patlama daha meydana geldi. NASA, Güneş'teki patlamanın fotoğrafını yayınladı.

Güneş'te bir patlama daha oldu
[Fotoğraf: NASA]

ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyindeki şiddetli bir jeomanyetik fırtınayı tespit etti.

Güneş'teki patlamalar sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın kaynağının "Bölge 3664" olarak adlandırılan "büyük, karmaşık bir güneş lekesi kümesi" olduğu belirlendi.

Muhtemel etkileri konusunda uyarı yapıldı

NOAA'nın açıklamasında, Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekilerek, "yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği" ve yörüngelerdeki uydularda "sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının" yaşanabileceği kaydedildi.

Söz konusu fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği kaydedildi.

Güneş'teki o patlama

NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı.

Güneş'te bir patlama daha oldu

10 Mayıs'ta da patlama olmuştu

Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana gelmişti.

NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" yaşanabileceğini açıklamıştı.

ABD'nin Alabama ve Kuzey California eyaletlerinde söz konusu fırtınadan kaynaklı kutup ışıklarının gözlenebileceğini belirten bilim insanları, 2005'te Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli jeomanyetik fırtınayı hatırlatarak, bunların nadir görüldüğünü vurgulamıştı.

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) ortaya çıktı. Kuzey Işıkları, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeden izlenmişti.

Dünyadan kuzey ışıkları manzaraları
Dünyadan kuzey ışıkları manzaraları

Güneş patlamaları

Güneş patlaması, Güneş’in atmosferinde gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen genel bir isim.

Patlama sonucunda binlerce atom bombasından daha yüksek bir enerji ortaya çıkıyor ve milyarlarca megaton gücündeki patlama nedeniyle uzaya ve doğal olarak dünyaya da radyasyon yayılıyor. Bu patlamalar genellikle kısa dalga radyo iletişimi etkiliyor.

Güneşten yayılan ve 2-3 günde yere ulaşan bu yoğun radyasyonun insanları etkilemesine Dünya’nın manyetik alanı engel oluyor.

Güneşte özellikle 2025 yılında yoğunlaşan patlamalar bekleniyordu. Bu tahminler değiştirildi ve “2024’te beklenmeye” başlandı.

“Güneş patlaması doğaldır, korkuya gerek yok”
“Güneş patlaması doğaldır, korkuya gerek yok”

Her 11 yılda en büyük boyuta ulaşan patlamaların çok şiddetli olabileceği ifade ediliyor.

Bunun gerçekleşmesi durumunda ise dünyada elektrik hatlarının etkilenebileceğini, iletişimin kesilebileceği, bankacılık işlemlerinin durabileceği hatta elektrikli araçların hareket edemeyebileceği gibi komplo teorileri konuşuluyor.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliwer Dowden’ın da olası bir enerji kesintisine karşı vatandaşlarını pilli radyo ve mum stoklamaya çağırması, bu teorileri kuvvetlendirdi.

2017’den beri en büyük güneş patlaması ise 13 Aralık’ta gözlendi ve havayolunda iletişimde aksaklıklar yaşandığına ilişkin dünyanın çeşitli bölgelerinden bildirimler yapıldı.

ETİKETLER
NASA Uzay Çalışmaları ABD
Sıradaki Haber
İsrail Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olmasından Mısır'ın sorumlu olduğunu iddia etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:55
Mısır: Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı insani krizin tek sorumlusu İsrail
21:50
ÇAYKUR'a alınacak 1002 mevsimlik işçi için kura çekildi
21:55
Dünya genelinde ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı 75,9 milyona ulaştı
21:34
Rami Kütüphanesi'nde Bilim Şenliği düzenlenecek
21:12
İzmir açıklarında sürüklenen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
21:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutladı
Rize'nin yüksek kesimleri karla kaplandı
Rize'nin yüksek kesimleri karla kaplandı
FOTO FOKUS
Bosna Hersek'te 11. Çocuk Şenliği
Bosna Hersek'te 11. Çocuk Şenliği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ