Fransa'da Filistin asıllı solcu AP üyesinin konferansı iptal edildi

AP üyesi Hassan, X hesabından yaptığı paylaşımda, 22 Kasım'da Paris'teki Sciences Po Üniversitesindeki konferansın iptal edildiğini duyurdu.

Hassan, konferansın "kamu düzenine zarar vereceği" gerekçesiyle iptal edildiğini belirterek üniversite yönetiminin bu kararını (Gazze'deki) soykırımı inkar eden seslerin susturulma girişimi olarak niteledi ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından Hassan'ın Fransız üniversitelerinde Gazze konulu konferansları birçok kez iptal edilmişti.

Filistin destekçisi AP üyesi Hassan, "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle Fransa polisi tarafından ifadeye çağrılmıştı.