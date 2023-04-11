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Dünya
AA 11.04.2023 16:50

Fransa'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle parti grubu üyeliğinden çıkarılan milletvekili geri döndü

Fransa'da eşine uyguladığı şiddet nedeniyle parti grubu üyeliğinden çıkarılan milletvekilli Adrien Quatennens, 4 ay sonra meclisteki parti grubuna dönebildi.

Fransa'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle parti grubu üyeliğinden çıkarılan milletvekili geri döndü

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grubunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Quatennens'ın 13 Aralık 2022'de aile içi şiddet gerekçesiyle mahkeme tarafından mahkum edilmesinin ardından parti grubu üyeliğinden 4 aylığına ihraç edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, partinin meclis grubuna geri dönebilmesi için feminist derneklerde "sorumluluk stajı" görmesi şartı koyulan Quatennens'ın buna uyduğu ve kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye katkıda bulunabilmek için son aylarda başladığı çalışmaları sürdüreceği belirtildi.

LFI Meclis Grubu, Quatennens'ın gruba geri dönüşü için gerekli tüm şartların toplandığını ifade etti.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre LFI milletvekilleri, Quatennens'ın parti grubuna geri dönmesi için oylama yaptı.

Oylamada, 45 "evet", 15 "hayır" ve 2 "çekimser" oy kullanıldı.

Böylece Quatennens'in parti gruba geri dönmesi onaylanmış oldu.

Eşine tokat atmıştı

Quatennens 18 Eylül 2022'de Twitter'dan yayımladığı açıklamada, boşanma sürecinde olduğu eşiyle yaşadığı tartışmalara atıfta bulunmuş ve eşine tokat attığını itiraf ettikten sonra LFI Meclis Grubu koordinatörlüğünden çekilmişti.

Liberation gazetesinde 20 Eylül 2022'de 500'den fazla feministin yayımladığı bildiride, Quatennens'ın milletvekilliği görevinden de istifa etmesi talep edilmişti.

Quatennens'ı 13 Aralık 2022'de eşine yönelik aile içi şiddet gerekçesiyle mahkeme tarafından 4 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmış, ardından LFI Meclis Grubundan ihraç edilmişti.

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