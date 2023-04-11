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Dünya
Azerbaycan Savunma Bakanlığı 11.04.2023 16:40

Azerbaycan: Ermenilerin provokasyonu sonucu askerlerimiz şehit oldu

Karabağ'da Ermenilerin ateşkes ihlalleri sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 11 Nisan'da Azerbaycan mevzilerine yönelik açılan ateş sonucu şehit ve yaralı askerlerin olduğunu duyurdu.

Azerbaycan: Ermenilerin provokasyonu sonucu askerlerimiz şehit oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ermenistan'ın provokasyonları devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu provokasyonlar nedeniyle Azerbaycan askerlerinin şehit olduğunu ve yaralandığını açıkladı.

Açıklamada Goris bölgesinde bulunan Ermeni birliklerden Laçın'daki Azerbaycan askerlerine ateş açıldığı duyuruldu.

Açılan ateş sonucu Azerbaycan ordusundan şehit ve yaralı askerlerin olduğu açıklandı.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu provokasyon sonrası karşı tedbirlerin alındığının altı çizildi.

Şehit ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilemezken Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu ifade edildi.

Ermenistan basınında çıkan haberlerde de çatışmada Ermenistan ordusunun kayıp verdiği belirtildi.

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