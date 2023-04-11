Azerbaycan: Ermenilerin provokasyonu sonucu askerlerimiz şehit oldu

Ermenistan'ın provokasyonları devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu provokasyonlar nedeniyle Azerbaycan askerlerinin şehit olduğunu ve yaralandığını açıkladı.

Açıklamada Goris bölgesinde bulunan Ermeni birliklerden Laçın'daki Azerbaycan askerlerine ateş açıldığı duyuruldu.

Açılan ateş sonucu Azerbaycan ordusundan şehit ve yaralı askerlerin olduğu açıklandı.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu provokasyon sonrası karşı tedbirlerin alındığının altı çizildi.

Şehit ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilemezken Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu ifade edildi.

Ermenistan basınında çıkan haberlerde de çatışmada Ermenistan ordusunun kayıp verdiği belirtildi.