Parçalı Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2023 16:47

Güney Kore, Google’a 32 milyon dolar ceza kesti

Güney Kore, Aphabet Inc. bünyesindeki Google’ı mobil uygulama piyasasındaki etkisini kullanarak yerel rakibini sıkıştırmasından ötürü 32 milyon dolar cezaya çarptırdı.

Güney Kore, Google’a 32 milyon dolar ceza kesti
[Fotograf: Reuters]

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonundan yapılan açıklamada, Google’ın aralarında NCSoft Corp, Netmarble Corp. ve bazı küçük Çinli oyun şirketlerinin de bulunduğu firmalardan yeni oyunlarını ve bu oyunlar için desteklerini Google Play Store’a özel olarak yayımlamalarını istediği aktarıldı.

Açıklamada, Google’ın bu oyun şirketlerinin görünürlüğünün düşük olduğu yerlerde oyunlarını arama motorunda en üst sıraya koyarak görünür hale getirmesinin bu firmaların deniz aşırı pazarlara açılmaları için hayati olduğu kaydedildi.

Komisyon, Google’ın One Store’un Güney Kore’de operasyonlarına başladığı 2016’dan 2018’e kadar yeni oyunları bünyesine katmasını engellediği ve bu yolla gelirlerini 1,8 trilyon wona (26 milyar TL) kadar yükselttiği belirtildi.

Komisyon'un Tekel Karşıtı Bürosunun genel direktörü Yu Seong Wook, Google’ın aktivitelerinin normal pazar faaliyetlerinden ayrıldığını dile getirerek "Google’ın niyeti, güçlü bir rakip olarak gördüğü One Store’u pazarın dışına çıkarmaktı.” ifadelerini kullandı.

Ülkenin mobil uygulama pazarının 4’te 3’ünü kontrol eden Google ise bu iddiaları reddetti.

Google'dan yapılan açıklamada, kanunların çiğnenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilerek "Açık platformlar, geliştiricilere kendi uygulamalarını nasıl dağıtacaklarına dair bir kontrol veriyor. Google ise bu geliştiricilerin başarısı için önemli miktarda yatırım yapıyor. Bu nedenle Ticaret Komisyonunun vardığı sonucu kabul etmiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Google daha önce de haksız rekabetle suçlanmıştı

AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.

AB incelemesinde, Google'ın çeşitli cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde, Google arama, Play Store ve Chrome tarayıcısını önceden yükletmeye zorladığı ve bazı telefon üreticilerine Google aramayı önceden yüklemeleri halinde ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştı.

AB, 2018 yılında Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,34 milyar avro para cezası kesmişti.

Söz konusu cezaya itiraz eden Google hukuki süreç başlatmıştı. AB mahkemesi, eylül ayında Google'ın Android işletim sisteminde rekabet kurallarını ihlal ettiği yönündeki AB Komisyonu kararını, para cezasında bir miktar indirime giderek onamıştı.

Mahkeme, komisyonun Google'a kesmiş olduğu 4 milyar 340 milyon avroluk para cezasını 4 milyar 125 milyon avroya indirmiş ve Google, mahkeme kararına itiraz edeceğini açıklamıştı.

AB Genel Mahkemesi kararları, hukuka uygunluk denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

AB'nin Google'a diğer cezaları

AB, 2018'de Google'a Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,34 milyar avro para cezası vermişti. Ayrıca AB, Google'a, 2019 yılında da reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası uygulamıştı.

AB, Google'a 2017-2019 yıllarındaki dosyalarda 8 milyar avronun üzerinde ceza kesmişti.

ETİKETLER
Google Güney Kore
Sıradaki Haber
Azerbaycan: Ermenilerin provokasyonu sonucu askerlerimiz şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:07
Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 17 milyon 77 bin lira ceza
16:55
Avustralya'da tuz havzaları temiz enerji için hidrojen depolamada kullanılacak
16:53
Rusya: Macaristan'a gelecekte de enerji tedarik etmeye hazırız
16:53
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü
16:52
Fransa'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle parti grubu üyeliğinden çıkarılan milletvekili geri döndü
16:50
Fransa'da çocuklar kreşlerde kötü muameleye maruz kalıyor
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
FOTO FOKUS
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ