Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da elektrik kesintisi tren seferlerini aksattı
Fransa'nın başkenti Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesinde tren seferleri elektrik kesintisi nedeniyle aksadı.
Ülkedeki resmi demir yolu işletmecisi SNCF'den yapılan açıklamaya göre, Bry-sur-Marne'deki tren hatlarına elektrik sağlayan trafoda arıza meydana geldi.
Kesinti nedeniyle Vincennes ile Noisy-le-Grand-Mont arasında yolcu taşıyan RER A hattındaki tren seferleri durdu.
Tren seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle söz konusu bölgelere ek otobüs seferleri konuldu.
Elektrik arızasının henüz giderilemediği belirtiliyor.
Etiketler: Fransa
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