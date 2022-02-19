İslam düşmanlığının giderek tehlikeli bir hal aldığı Fransa'da nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylar, Müslüman karşıtlığını seçim kampanyalarının merkezine oturtuyor.

Özellikle sağcı ve aşırı sağcı adayların skandal açıklamaları peş peşe geliyor.



Adaylar, seçildikleri zaman Müslümanlara yaşatacakları baskıyı önceden haber verir nitelikte nefret söylemlerinde bulunuyor.

Son olarak cumhuriyetçi kanadın adayı Valérie Pécresse başörtülü kadınları aşağılayan açıklamalarıyla dikkati çekti.Başörtüsünün dini bir emir olmadığını savundu kadın itaatinin sembolü olarak gösterdi. "Benim cumhurbaşkanlığımda hiçbir kadın itaat etmeyecek. Ben özgürlüğe inanıyorum.'' dedi.

Aşırı sağcı aday Eric Zemmour da, Müslümanlara sert ve keskin ifadeler yöneltiyor.



Bir programda yaptığı konuşması sırasında, camileri ve ezanı hedef aldı.

"Fransa'da müezzin sesi duymak istemiyorum. Eğer ben cumhurbaşkanı olursam duymayacağım." sözleriyle ülkede ırkçılığı meşrulaştırılmaya zemin hazırladığını gösterdi.

Marıne Le Pen: Sporda, üniversitede, işte, sokakta başörtüsü yok

Seçilirse müslümanlara yönelik ayrımcı tutum sergileyeceğinin sinyallerini veren bir diğer isim de aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen.



Siyaset sahnesinin eski isimlerinden olan Ulusal Cephe Partisi lideri bugüne kadar Müslüman karşıtlığını her fırsatta dile getirdi.



Son olarak cumhurbaşkanı olduğunda başörtüsünü yasaklayacağını söyledi.



Sosyal medya paylaşımındaki "Sporda başörtüsü yok, üniversitede başörtüsü yok, işte başörtüsü yok, sokakta başörtüsü yok." ifadeleriyle Müslüman kadınlara yapacağı baskıyı önceden haber verdi.



Macron adaylığını açıklamadı



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını henüz açıklamadı. Ancak anketler tüm eleştirilere rağmen Macron'u açık ara önde gösteriyor.



Üstelik o da rakiplerinden farklı bir tutum sergilemiyor Müslümanları ötekileştirmeye çalışıyor.



Camileri kapatan Macron ve yönetimi Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskıyı artırıyor. İslam karşıtı davranışları suç unsuru olmaktan çıkartarak, bunun yasal hale getirilmesine zemin hazırlıyor.



"Ayrılıkçı" yasayla Müslümanların hayatına müdahale ederek toplumu şekillendirmeyi amaçlıyor.

New York Times: İslam karşıtlığı yüzünden Fransa'yı terk ediyorlar

Amerikan New York Times gazetesi geçen hafta yayımlanan bir makalede, Fransa'daki Müslümanların sessiz sedasız ülkeyi terk ederek, başka ülkelere göç ettiğini ortaya koymuştu.



Fransa'dan göç eden 900 Müslüman'ın katıldığı bir anketin sonuçlarının yer aldığı makalede Müslümanların, maruz kaldıkları ayrımcı ve İslam karşıtı muameleler nedeniyle ülkeden ayrıldıkları açıklandı.



Özellikle başörtüleri nedeniyle Müslüman kadınlara uygulanan ayrımcılığa işaret edildi.