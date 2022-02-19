Langen Yabancılar Meclisi tarafından belediye binasında düzenlenen etkinliğe, ırkçı terör saldırısında yakınlarını yitiren Gültekin, Gürbüz, Kurtoviç ve Saraçoğlu ailesi katılarak yaşadıkları o korkunç geceyi ve daha sonraki zorlu geçen iki yılı anlattı.

Etkinliğe katılan Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Eğitim Genel Müdürü Büyükelçi İsmail Hakkı Musa burada yaptığı konuşmada, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu, yaşamını yitiren 9 kişi için başsağlığı diledi.

Musa, "Maalesef son yıllarda Avrupa'da olduğu gibi Almanya'da ırkçılık, ayrımcılık, yabancı ve İslam düşmanlığı vakalarının ciddiyetini koruduğunu, hatta bazı başlıklarda artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın da söylediği gibi, ırkçı şiddet ve aşırı sağcılık Almanya'nın en büyük güvenlik tehdidini teşkil etmekte. Bu durum Almanya'da yaşayan göçmenler tarafından bir huzursuzluk kaynağı oluşturmaktadır." dedi.

Büyükelçi Musa, şöyle devam etti:

"Motivasyonu ne olursa olsun, kime yönelik işlenmiş olursa olsun ırkçılık bir insanlık suçudur. Bu çerçevede, bu tür elim olayların tekerrür etmesine engel olmak için Hanau'da olduğu gibi yaşanan korkunç saldırıları unutturmamak ve hafızalarımızı taze tutmak oldukça önemli. Söz konusu duyarlılığın korunması, toplumsal bilincin ve farkındalığın artması, ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelemizde kalkanımız olacaktır."

Etkinlikte Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Bulgaristan Başkonsolosu Antoanete Baycheva, Bosna Hersek Başkonsolosu Visnja Loncar, Langen Belediye Başkanı Jan Werner hazır bulundu.

Irkçı terör saldırısı

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.