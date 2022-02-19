Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA), Orta Amerika ve Dominik Cumhuriyeti Sağlık Bakanları Konseyi (COMİSCA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğinde hayata geçirilen, Meksika – Guatemala sınırındaki mülteci kamplarının koşullarının iyileştirilmesine odaklanan ‘Göçmen Sağlığı: Göçmen Nüfusunun Sağlık Zaiyatlarının Azaltılmasına Katkıda Bulunulması Projesi’nin açılışı ziyaretin ilk günü TİKA Meksika Program Koordinatörü Fatih Abdi Çetin ve Guatemala Halk Sağlığı ve Sosyal Yardım Bakanı Francisco Coma tarafından gerçekleştirildi.

Göçmenlere çok amaçlı çadır ve temel hijyen kitlerinin sağlandığı projeden Honduras, Guatemala, Meksika ve Belize sınırlarından geçiş yapan göçmenlerin de faydalanması için söz konusu sınırlara da proje kurulumları başladı.

Açılışın ardından Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanı Danışmanı Sayın Yumara Soria ile Guatemala’da gerçekleştirilebilecek iş birliği alanları istişare edildi.

İlk günün devamında gerçekleştirilmesi planlanan projeler kapsamında Guatemala Mixco Şehri Türkiye Cumhuriyeti İlkokulu ziyaret edildi.

Ziyaretin ikinci gününde Türkiye'nin de gözlemci üye olduğu SICA, üye 6 ülke tarafından (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nikaragua, Panama ve Dominik Cumhuriyeti) 1991 yılında parlamentolar arası iş birliğinden sorumlu organı olarak kurulan Orta Amerika Parlamentosu’nun (PARLACEN) Başkanı Guillermo Daniel Ortega Reyes’in çevrim içi katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya ayrıca Guatemala Eyaleti Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mario Valdeavellano, Guatemala Eyaleti Yönetim Kurulu Sekreteri Sayın Iliana Calles ile teknik destek görevlileri olarak Yönetim Kurulu Kabine Sekreteri Beatriz Herrera ve Başkan Danışman Werner Vargas’da eşlik etti.

Ziyaretin son toplantısında Çetin, iş birliği içinde gerçekleştirilecek olası eğitim projelerini istişare etmek için Eğitim Bakanı Claudia Patricia Ruíz Casasola de Estrada, Eğitim Teknik Bakan Yardımcısı Edna Leticia Portales de Núñez, Danışman Jorge Eduardo Rodas, Eğitim Bakanlığı Ulusal ve Uluslararası İş Birliği Direktörü Oneida Beatriz Aguilar Alfaro ve Eğitim Bakanlığı İkili Uluslararası İş Birliği Danışmanı Silvia Lorena Paz ile bir araya geldi.