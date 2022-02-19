Çin'de bir günde 137 yeni vaka
Çin'de son 24 saatte 80'i yurt içi kaynaklı 137 koronavirüs vakası tespit edildi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 46'sı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görüldü. Bölgenin merkezi Hohhot'da 42 ve Baotou şehrinde 4 yerel vaka saptandı.
Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde 19, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 8, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 3, Yünnan eyaletinin Dıhong şehrinde 2, Honghı Hani ve Yi Özerk Vilayeti'nde 1 ve Cıciang eyaletinin Şaoşing şehrinde 1 yerel vaka görüldü.
Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 57 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.
COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 107 bin 512 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1482 hastanın tedavisi sürüyor.
Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.