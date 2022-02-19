Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 46'sı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde görüldü. Bölgenin merkezi Hohhot'da 42 ve Baotou şehrinde 4 yerel vaka saptandı.

Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde 19, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 8, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 3, Yünnan eyaletinin Dıhong şehrinde 2, Honghı Hani ve Yi Özerk Vilayeti'nde 1 ve Cıciang eyaletinin Şaoşing şehrinde 1 yerel vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 57 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 107 bin 512 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1482 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.