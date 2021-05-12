Ulusal Mecliste gün içinde yapılan ilk oylamada reddedilen tasarı, ikinci oylamada 85'e karşı 208 oyla kabul edildi.

Tasarı, COVID-19 salgını nedeniyle ilan edilen sağlık acil durumundan, 2 Haziran'dan eylül ayı sonuna kadar kademeli çıkış ve tartışmalı sağlık kartı uygulamasını içeriyor.

Uygulama, toplu etkinliklere katılmak ve belirli mekanlara girebilmek için negatif COVID-19 testi sonucu veya aşı belgesi ya da hastalığı kapmışsa iyileştiğini gösteren bir belge beyan etmeyi zorunlu tutuyor.

1 günde 19 binden fazla vaka

Ülkede 2 Mayıs'tan itibaren kademeli normalleşme süreci başlamıştı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, son 24 saatte 19 bin 791 vaka tespit edildi.

8 milyon 243 bini aşkın kişiye ikinci doz aşı

Virüs tespit edilen kişi sayısının 5 milyon 800 bin 170’e yükseldiği ülkede, son açıklanan 251 ölümle virüse bağlı can kaybı sayısı 106 bin 964 oldu.

Fransa Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısının 18 milyon 505 bin 785'e çıktığını, bunlardan 8 milyon 243 bin 215'ine ikinci doz uygulandığını duyurdu.