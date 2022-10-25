Çiftçi sendikası FNSEA, artan enerji maliyetleri nedeniyle tarım sektörünün risk altında olduğu uyarısını yaptı.

Üyeler, gıda özerkliğini tehlikeye atmamak için devletin "somut cevaplar" vermesini istedi.

Sendika üyelerinden Sebastien Mery, "Üreticiler tüketicilerin tabaklarına ne koyabileceklerini merak ediyor. Bazıları üretimi durdurmak için kararlar alacak." dedi.

Fransa'daki küçük tarım işletmeleri, enerji maliyetleri 2021'deki satışlarının yüzde 3'üne ulaşmadığı durumlarda, acil devlet yardımı alamıyor.