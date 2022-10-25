Avrupa Birliği (AB) ile UEFA, enerji tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmek üzere yeni bir reklam kampanyası başlatıyor.

Enerji tasarrufu konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan 30 saniyelik reklam spotu, UEFA'nın Avrupa'da organize ettiği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi maçlar ile milli müsabakalar sırasında televizyonlarda yayınlanacak.

Reklamla halkın fazla lambaları kapatmak, iç ortam ısısını düşürmek ve buzdolabının kapağını uzun süre açık tutmamak gibi günlük hayattaki pratik önlemleri uygulaması teşvik edilecek.

"Önümüzdeki birkaç kış zor geçecek"

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Ukrayna'daki savaşın etkilerinin enerji krizi şeklinde Avrupa'da ve dünyada hissedildiğini belirterek, "Önümüzdeki birkaç kış zor geçecek." ifadesini kullandı.

Bu zorluğa karşı koymak için ellerinde gerekli imkanların bulunduğunu kaydeden Timmermans, "Reklam filminde gördüğümüz gibi basit adımlar büyük fark yaratabilir. Sıcaklığı 1 derece düşürürsek 10 milyar metreküp gaz tasarrufu yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Timmermans, enerji tasarrufunun iklim kriziyle mücadelede ve daha yeşil bir gelecek için de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Rusya, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını azalttı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında AB, Moskova'ya yaptırım uygulamaya başlamış, Rusya da buna karşılık olarak Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını büyük oranda azaltmıştı.

AB ülkeleri, bu nedenle enerji tasarrufu için bazı önlemler almayı kararlaştırdı. Bu kapsamda elektrik tüketiminde yüzde 10, doğal gaz tüketiminde yüzde 15 tasarruf yapılması kararı alındı. Ayrıca binalarda aydınlatmaların azaltılması, iç ortam ısılarının 19 dereceye düşürülmesi gibi çağrılar yapıldı.

AB ile UEFA, iklim değişikliği ve çevre konularına dikkat çekmek amacıyla 2021'den başlayarak 3 yıllık bir iş birliğine girmişti. Kampanya kapsamında futbolun görünürlüğü ve etkisi ile AB'nin iklim konusundaki çalışmalarının birleştirilmesi amaçlanıyor.

Geçen yıl bu amaçla hazırlanan reklam filminde Luis Figo ve Gianluigi Buffon gibi yıldız futbolcular rol almıştı.