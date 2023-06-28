Fransa'da bir gencin polis ateşiyle ölümünün ardından birçok araç ateşe verildi

Fransa'da Afrika kökenli 17 yaşındaki sürücü, "dur ihtarına uymadığı" gerekçesiyle vuruldu. Siyahi ve Müslüman olduğu bildirilen genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından halk sokağa döküldü.

Kentin farklı mahallelerinde gençler ve polis arasında arbede yaşandı.

[Fotoğraf: AFP]

Belediye binası ve bir okulda da yangın çıkarken toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Olaya tepki gösterenler Nanterre, Suresnes, Mantes-la-Jolie gibi farklı kentlerde sokaklara inerek, çöp bidonlarını ve araçları ateşe verdi.

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Ne oldu?

Nanterre'de dün içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca polis ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü ölmüştü.

Araçta bulunan bir çocuk gözaltına alınırken, diğer çocuk olay yerinden kaçmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Fransız siyasetçiler olaya tepki gösterirken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.

Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.

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