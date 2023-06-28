Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.06.2023 06:04

ABD Başkanı Biden'dan Kurban Bayramı mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Biden mesajında "Kurban Bayramı'nın ruhu, kalplerinize ve evlerinize neşe, barış ve birlik getirsin" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'dan Kurban Bayramı mesajı

Biden, hem ABD'de hem de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar için uzun bir bayram mesajı yayımladı.

Kurban Bayramı'nı kutlayan herkese eşi Jill Biden ile birlikte iyi dileklerini ileten Biden, bu bayramda Hz. İbrahim ve ailesinin Allah'a sadakatinin anıldığını, özveri ve hayırseverliğin öneminin hatırlandığını kaydetti.

Biden, bu yıl ilk kez Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşinin ev sahipliğinde Müslüman toplum liderlerinin bir araya gelerek Kurban Bayramı'nı kutlayacağını belirterek, ABD'nin kültürel dokusunu zenginleştiren ve topluma katkı sağlayan milyonlarca Müslümana ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

"Kurban Bayramı'nın ruhu, kalplerinize ve evlerinize neşe, barış ve birlik getirsin"

Amerikalı Müslümanların farklı alanlarda ülkeye sundukları katkılara işaret eden Biden, "Onların varlığı, çeşitlilik, kapsayıcılık ve din özgürlüğüne olan taahhüdümüzü güçlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, şefkat, empati ve karşılıklı saygıya vurgu yaptığı mesajında, Kurban Bayramı'nda yerine getirilen Hac ibadetine de değindi.

Bu bayram, dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda Müslümanın Suudi Arabistan'da Hac vazifesini yerine getirdiğini aktaran Biden, dünyanın farklı bölgelerinden Hac için bir araya gelen Müslümanların beyaz renkli İhram'ı giyinerek, bir nevi eşitlenmelerine dikkati çekti.

"Bu fikir, ulusumuzun üzerine inşa edildiği; hepimizin eşit yaratıldığı ve yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı hakkına sahip olduğumuz fikirleriyle benzer" diyen Biden, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı'nın ruhu, kalplerinize ve evlerinize neşe, barış ve birlik getirsin. 'Hacı' unvanını kazanan Amerikalı Müslüman hacılarımızı ülkemizde karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Kendilerine ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara neşeli ve huzurlu bir bayram diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun."

Dışişleri Bakanı Blinken'dan bayram mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, Hac vazifesini gerçekleştiren Müslümanlar için de iyi dileklerini iletti.

ETİKETLER
ABD Joe Biden Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
California'da doğa yürüyüşünde kaybolan İngiliz oyuncunun kalıntıları bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:52
Üsküdar'da otomobil elektrik direğine çarptı
06:49
Fransa'da bir gencin polis ateşiyle ölümünün ardından birçok araç ateşe verildi
05:21
Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
04:59
Bayramda hava nasıl olacak? İşte 4 günlük tahmin...
04:02
Liderlerin bayram programı belli oldu
03:46
"Göçmen İşçiler Komitesi" üyeliğine Türkiye'nin adayı 3'üncü kez seçildi
Deprem bölgesinde bayram namazı
Deprem bölgesinde bayram namazı
FOTO FOKUS
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ