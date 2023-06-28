Belarus’tan Polonya plakalı tır ve kamyonlara yasak

Belarus, Polonya plakalı tır ve kamyonlardan ülkeyi terk etmesini istedi.

Belarus Devlet Gümrük Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Polonya plakalı tır, kamyonların 2 Temmuz Pazar gecesi 24.00'a kadar Belarus'u terk etmeleri gerektiği bildirildi.

Belarus hükümetinin 19 Haziran 2023 tarihli kararnamesi uyarınca söz konusu tarih itibarıyla Polonya plakalı tır ve kamyonların Belarus topraklarında bulunmasına yasak getirildiğini hatırlatan Belarus Devlet Gümrük Komitesi, belirtilen tarihe kadar Belarus'u terk etmeyecek araçların sürücüleri hakkında ise idari işlem yapılacağını aktardı.

Kararname, Polonya plakalı treyler ve römorkları da kapsıyor.

Polonya, Rusya ve Belarus plakalı kamyonlara yasak getirmişti

Polonya İçişleri Bakanlığı, Polonya ve Belarus vatandaşı gazeteci-aktivist Andrzej Poczobut'un siyasi bir yargılama sürecinde temelsiz suçlamalarla 8 yıl hapse mahkum edildiği gerekçesiyle Belarus'a yönelik bir dizi yaptırım kararı almıştı.

Bu kapsamda 1 Haziran 2023 Çarşamba günü itibarıyla Belarus ve Rusya plakalı kamyon ve tırların ülkeye girişini süresiz olarak yasaklayan Polonya İçişleri Bakanlığı, 159'u milletvekili olmak üzere 365 Belarus vatandaşına da hem Polonya'ya hem Schengen bölgesine giriş yasağı getirmişti.