Açık 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT HABER, AA 27.06.2023 22:56

Fransa'da polis 17 yaşındaki çocuğu öldürdü: Gösteriler büyüyor

Fransa'nın Nanterre kentinde 17 yaşındaki sürücü, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından halk sokağa döküldü. Kentte polis ile gençler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Siyasetçiler olaya tepi gösterdi.

Fransız meclisinde, hükümete soru faslında Yeşiller (EELV) partili milletvekili Sabrina Sebaihi, bu sabah Nanterre kentinde polisin yakın mesafeden açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirterek, sürücünün ailesine başsağlığı diledi.

Sebaihi, polisin silahını kendisi için hayati tehlike teşkil eden belirli durumlarda kullanması gerektiğini vurguladı.

Nanterre'de meydana gelen olayın görüntülerinin "korkunç" olduğunu ifade eden Sebaihi, ölen sürücünün aracı hareket halindeyken polislerin fiziksel olarak tehlikede olmadığını savundu.

Sebaihi, bu olaya benzer durumların daha önce Paris ve Nice kentlerinde de yaşandığını anımsatarak, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e "Neden cumhuriyetimizde 'dur' ihtarına itaatsizlik etmek göğse veya kafaya bir kurşunla cezalandırılabilir?" sorusunu yöneltti.

Darmanin, söz konusu olayın görüntülerinin, "şoke edici" olduğunu belirterek, polis kontrolü sonrası gencin ölmesini "bir dram" olarak nitelendirdi.

Polisin yakın mesafeden ateş etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Darmanin, sürücünün ailesinin yasına saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

Darmanin, ateş açan polisin masumiyet karinesi olduğuna işaret etti.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız milletvekili Manon Aubry, Twitter'da, Fransız polisinin, genç sürücüye ateş açtığı anın görüntüsünü paylaştı. Aubry, bu görüntülerin "korkunç" olduğunu ifade ederek, polisin "dur" ihtarına uymamanın ölümle cezalandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Eski Fransa cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Twitter'da yaptığı açıklamada, Fransa'da ölüm cezasının bulunmadığını, meşru müdafaa dışında hiçbir polisin öldürme hakkına sahip olmadığını belirtti.

Fransız basınındaki haberlerde, hayatını kaybeden Nael M. isimli gence ateş açtığından şüphelenilen polisin "kasıtlı adam öldürme" gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Nanterre'de gençler ve polis arasında gergin anlar yaşanıyor

Sürücünün ölümüne tepki veren gençler ve polis arasında Nanterre kentinde gergin anlar yaşanırken, şu ana kadar 7 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü polisin açtığı ateşle öldü
Fransa'da "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü polisin açtığı ateşle öldü

Olay

Polis, Nanterre kentinde sabah saatlerinde içinde 3 kişinin olduğu bir aracı durdurdu.

Olay anına ilişkin görüntülerde duran araçta, polisle sürücünün bir süre konuştuğu,
daha sonra polislerden birinin sürücüye ateş açtığı görülüyor.

Ağır yaralanan 17 yaşındaki Afrika kökenli sürücü yaralı bir şekilde yoluna devam etti. Ancak bir direğe çarparak durdu.

Araçta bulunan bir çocuk gözaltına alınırken, diğer çocuk olay yerinden kaçtı.

ETİKETLER
Fransa Polis
Sıradaki Haber
ABD'de kötü hava koşulları nedeniyle 2 binden fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:52
California'da doğa yürüyüşünde kaybolan İngiliz oyuncunun kalıntıları bulundu
00:45
Belarus’tan Polonya plakalı tır ve kamyonlara yasak
00:43
Burkina Faso’da askeri konvoya pusu: 34 ölü, 20 yaralı
00:41
Porsuk Çayı'na giren iki kişiden biri yaşamını yitirdi
00:15
Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşim bölgesini vurdu: 2 ölü, 22 yaralı
00:12
Firari FETÖ hükümlüsü Zonguldak'ta yakalandı
Sakarya'da gün batımı
Sakarya'da gün batımı
FOTO FOKUS
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ