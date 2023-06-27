Parçalı Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.06.2023 15:59

Fransa'da "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü polisin açtığı ateşle öldü

Fransa'nın başkenti Paris'e yakın Nanterre kentinde "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Fransa'da "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü polisin açtığı ateşle öldü

Fransız basınındaki habere göre, polis, Nanterre kentinde sabah saatlerinde içinde 3 kişinin olduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açtı.

Ateş sonucu 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Araçta bulunan bir çocuk gözaltına alınırken, diğer çocuk olay yerinden kaçtı.

Polis kaynakları, sürücünün aracı polisin üzerine sürmesi ve "dur" ihtarına uymaması üzerine polisin araca ateş açtığını, ağır yaralanan sürücünün hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.

Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı anlaşılıyor.

ETİKETLER
Fransa Polis
Sıradaki Haber
Geçen yıl her 1 dakikada 11 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu şehirler külleri üzerinden yükselecek
17:00
İtalya'da futbolcuların forma numarası olarak "88"i alması yasaklandı
16:42
Ali Erbaş: Bayram günlerini hakkıyla değerlendirmeye çalışalım
16:40
Bakan Işıkhan, Mardin'de işçilerle bir araya geldi
16:18
Kırklareli Valisi Ekici, LGS'de 500 tam puan alan öğrencileri kabul etti
16:15
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Çanakkale Valiliği'ne ziyaret
Hacı adayları Arafat'ta
Hacı adayları Arafat'ta
FOTO FOKUS
Amasya'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Amasya'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ