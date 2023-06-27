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Dünya
AA 27.06.2023 15:12

Temizlikçi sigortayı kapattı, 20 yıllık araştırma yok oldu

ABD'nin New York eyaletinin Troy şehrindeki üniversitede temizlik işçisinin, alarm sesini kesmek için sigortasını kapattığı numune saklama dolabında bulunan 20 yıllık araştırmaya ilişkin örneklerin yok olduğu bildirildi.

Temizlikçi sigortayı kapattı, 20 yıllık araştırma yok oldu

BBC'nin haberine göre, özel araştırma üniversitesi Rensselaer Polytechnic Enstitüsü, 2020'de meydana gelen bu "laboratuvar kazasından" yaklaşık 3 yıl sonra, çalışanına "uygun eğitimler vermediği" gerekçesiyle işveren temizlik şirketine dava açtı.

Üniversitenin avukatları dava dilekçesinde, eksi 80 santigrat derecede korunması gereken numunelerin temizlikçinin hamlesi sonrası "kurtarılmaz" duruma geldiğini ve bunun 1 milyon dolar zarara yol açtığını savundu.

Profesör K.V. Lakshmi öncülüğünde fotosentez üzerine yürütülen 20 yıllık araştırmanın, güneş panellerinin geliştirilmesinde "çığır açıcı" olabileceği ileri sürüldü.

Profesör Lakshmi ve ekibi, 2020'de yaşanan olayda, numune dolabının alarm vermesi üzerine tamirci çağırdıklarını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 1 hafta sonrasına randevu alabildiklerini belirtiyor.

Araştırma ekibi, bu süreçte laboratuvarın temizlenmesine ihtiyaç duymadıklarına ilişkin kapılara ve alarmın nasıl sessize alınacağına ilişkin numune dolabının üzerine notlar düştüklerini ancak arızanın baş göstermesinden 4 gün sonra laboratuvara geldiklerinde dolabın bağlı olduğu sigortanın kapatıldığını fark ettiklerini söylüyor.

Konuya ilişkin temizlik işçisi ile görüşen avukatlar, çalışanın "can sıkıcı" bir ses duyduğunu ve yanlış bir şey yaptığına inanmadığını söylediğini aktardı.

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