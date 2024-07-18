Parçalı Bulutlu 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.07.2024 10:47

Fransa'da binada çıkan yangında 7 kişi öldü

Fransa'nın Nice şehrinde 7 katlı binanın son katında çıkan yangında 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Fransa'da binada çıkan yangında 7 kişi öldü
[Fotograf: AFP]

Nice şehrinin bağlı olduğu Alp-Maritimes Valiliğinin X hesabından yapılan paylaşıma göre, gece 03.00 sıralarında Moulins Mahallesi'nde 7 katlı binada yangın çıktı.

Yangında 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte söndürüldü.

Valilik, kurtarma ekiplerine yangının kontrol altına alınmasında gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Nice Savcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerindeki ilk bulgulara dayanarak kundaklama ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise X hesabından yangına ilişkin yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesinin daha fazla kaybın önüne geçtiğini belirtti.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi de X paylaşımında, yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti.

ETİKETLER
Fransa Yangın
Sıradaki Haber
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Sosyal medyada İslami değerlere saldıran kişi gözaltına alındı
11:58
MSB'den Irak ile ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin açıklama
12:02
MSB: Son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirildi
11:43
Dört bakanlık doğurganlık hızının düşmesiyle ilgili çalışma grubu kuracak
11:28
ABD'de Ohio Senatörü Vance, Trump'ın başkan yardımcısı adayı olmayı kabul etti:
11:26
Biden: Elon Musk'ın başkanlık seçimlerini "satın almaya çalışmasından" bıktım
Bilim insanları, Kuzey Kutbu'nda dünyanın geleceği için cevaplar arıyor
Bilim insanları, Kuzey Kutbu'nda dünyanın geleceği için cevaplar arıyor
FOTO FOKUS
Zonguldaklı madenci çorba sözünü tuttu
Zonguldaklı madenci çorba sözünü tuttu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ