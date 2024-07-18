İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana soykırım yürüten İsrail, Mescid-i Aksa’da da provokasyonlarını sürdürüyor.

İsrail Ulusal Gücenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Aşırı sağcı Ben Gvir, İsrail işgal güçlerinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa’ya girdi.

İsrailli Bakan, Mescid-i Aksa baskını sırasında yaptığı açıklamada, Gazze’de ateşkes anlaşmasına karşı olduğunu ve İsrail ordusunun saldırılara devam etmesi gerektiğini söyledi.

Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı yorumlarıyla tanına Ben Gvir, sık sık provokatif çıkışlarıyla tanınıyor.

Daha önce de Mescid-i Aksa’ya yönelik baskın provokasyonunda bulunan Ben Gvir, İsrail’in Gazze’ye saldırılara başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana ikinci kez bu eylemi gerçekleştirdi.

İsrailli fanatik Yahudi gruplar da Mescid-i Aksa'nın İslami statüsünü ihlal ederek İsrail polisi korumasında sık sık baskınlar düzenliyor.

