Fransız televizyon kanalı M6, bakan ve milletvekillerinin Paris'te kaçak çalışan lüks restoranlarda yemek yediklerini öne sürdü.

Televizyon kanalının gizli çektiği görüntülerde, kısıtlamalar gereği sadece paket servis hizmeti vermesi gereken restoranlarda garsonlar ve müşterilerin maskesiz olduğu görüldü.

Bakanların restoranda yemek yediği iddiası

Ayrıca bir kişi, bu hafta içerisinde bu lüks restoranlardan birkaçında bazı bakanlar ve milletvekilleriyle yemek yediğini söylüyor.

Söz konusu restoranlarda menü fiyatlarının 490 euro bulduğu belirtildi.

Soruşturma talebi

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Darmanin, Paris Polis Müdürlüğünden haberin içeriğine dair soruşturma açılması, doğrulanması halinde bu restoranların sahipleri ve müşteriler hakkında kovuşturma başlatılması talebi gönderdi. Paris Polis Müdürlüğü, söz konusu iddialara ilişkin soruşturma açtı.

Yeni tedbirler yürürlüğe girmişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıkladığı yeni tedbirlere göre daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanmaya başlandı. Ülke genelinde ayrıca 19.00-06.00 arasında da sokağa çıkma yasağı getirildi.

Halka evlerinin sadece 10 kilometre civarında dolaşabilme izni verilirken, 5 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahatlere yasaklama getirildi.

Ülke genelinde temel ihtiyaç ürünleri satan iş yerleri dışındakiler için kapatma kararı alındı.

Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler 5 Nisan'dan itibaren 3 haftalığına kapatıldı.