Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 01:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'dan Nijerya'ya 100 bin doz aşı bağışı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hindistan koronavirüsle mücadelede kapsamında Nijerya'ya 100 bin doz aşı bağışladı.
Hindistan'ın Abuja Büyükelçisi Abhay Thakur, Hindistan hükümetinin gönderdiği 100 bin doz aşının başkent Abuja'daki Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansa (NPHCDA) teslim edildiğini belirtti.
Thakur, Nijerya'ya sağlanan bu aşıların, iki ülke arasındaki yakın dostluğun bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Nijerya, Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN ve COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) toplam 4 milyon 224 bin doz AstraZeneca aşısını teslim almıştı.
Ülkede 5 Mart'ta başlatılan kitlesel COVID-19 aşısı kampanyası kapsamında 700'den fazla kişiye aşı yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Hindistan
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