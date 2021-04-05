Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 02:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da 55 silahlı çete üyesi yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde, silahlı çetelere düzenlenen operasyonlarda 55 kişi gözaltına alındı.
Nijerya ordusu komutanlarından Tuğgeneral Taoreen Lagbaja, eyalette son zamanlarda artan saldırılar nedeniyle silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 55 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Lagbaja, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi. Lagbaja, yakalananların mahkemeye sevk edileceğini açıkladı.
Ebonyi eyaletinde 29 Mart akşamı, silahlı kişilerin düzenlediği 4 ayrı saldırıda 27 kişi hayatını kaybetmişti.
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