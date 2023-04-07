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Dünya
AA 07.04.2023 09:56

Fransa'da 11 PKK'lı, şantajla para ve zorla eleman toplamaktan yargılanıyor

Fransa'da, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan olduğu belirtilen 11 sanığın, bu ülkedeki Kürt toplumundan "örgüt için şantajla para ve zorla eleman toplama" suçlarından yargılandığı davanın duruşmaları, 14 Nisan'a kadar sürecek.

Fransa'da 11 PKK'lı, şantajla para ve zorla eleman toplamaktan yargılanıyor

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığından (Pnat), AA muhabirine yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin, "terörü finanse etme, şantaj, haraç alma ve zorla eleman toplama" suçlarından yargılandıkları davanın, Paris Adliyesinde 4 Nisan'da başlayan duruşmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yargılamanın 14 Nisan'a kadar süreceği vurgulanan açıklamada, Fransa'da bir kadının, terör örgütü PKK'ya katılmak üzere kaçırılmasının ardından Haziran 2020'de konuya ilişkin soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yapılan teknik takiple söz konusu kadının, terör örgütü PKK tarafından dağa çıkarılmak için kaçırıldığı ve olaya dahil olan iki kişinin kimliklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Soruşturma sırasında, Eylül 2020-Mart 2021 tarihlerinde, Fransa'daki Kürt toplumundan terör örgütü PKK için "vergi" adı altında haraç toplandığının anlaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, ülkedeki Kürt toplumundan çok sayıda kişinin ifadesiyle de bu durumun teyit edildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Fransa'nın güneyinde, terör örgütü PKK'nın hiyerarşik yapılanmasını oluşturmak için başka Kürt gençlerin de bu kişiler aracılığıyla zorla alıkonulduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Savcılığın açıklamasında ayrıca, terör örgütü PKK'nın, Eylül 2020-Mart 2021 tarihlerinde, Marsilya ve Draguignan bölgelerinde yaşayan Kürt toplumundan zorla topladığı para miktarının, yaklaşık 2 milyon avro olduğu ifade edildi.

Terör örgütünün dağ kadrosundan oldukları açıklanan söz konusu 11 sanıktan 4'ünün tutuklu, 7'sinin elektronik kelepçeyle ev hapsinde veya adli gözetim altında bulunduğu belirtildi. Buna ek olarak, hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin ise firari olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Fransa PKK/KCK PKK/YPG
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