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Dünya
AA 17.05.2024 14:17

Fransa, Yeni Kaledonya'da Noumea-Magenta Havalimanı'nın önüne orduyu konuşlandırdı

Fransa, Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da 4 gündür devam eden şiddet olayları nedeniyle Noumea-Magenta Havalimanı'nın önüne ordu güçlerini konuşlandırdı.

Fransa, Yeni Kaledonya'da Noumea-Magenta Havalimanı'nın önüne orduyu konuşlandırdı

Fransız basınındaki haberlere göre, Yeni Kaledonya'daki şiddet olayları sürerken, gece bazı mahalleler dışında adada durum sakin geçti.

Savunma Bakanlığı, Yeni Kaledonya'da Noumea-Magenta Havalimanı'nın önünde bulunan eylemcilere karşı güvenlik güçlerine destek amacıyla orduyu buraya konuşlandırdı.

Bakanlık, "hiçbir koşulda silahlı kuvvetlerin kasıtlı olarak ölümcül güç kullanmasına izin verilmeyeceğini" açıkladı.

Aircalin adaya uçuşlarını iptal etti

Ekseriyetle Pasifik bölgesinde uçuş yapan Fransız havayolu şirketi Aircalin, 21 Mayıs'a kadar Yeni Kaledonya'ya yönelik uçuşlarını iptal ettiklerini duyurdu.

Bu kapsamda, 53 uçuş iptal edilirken, söz konusu iptallerden 7 bin yolcu etkilenecek.

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, adada işlenen suçların ve olağanüstü hal (OHAL) ihlallerinin hızlıca ve katı bir şekilde cezalandırılması için kararname yayınladı.

Söz konusu kararname özellikle 13 yaş üzerindekileri kapsıyor.

Öte yandan, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'da Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Marie Guevenoux, Yeni Kaledonya'daki siyasetçiler ve iş dünyası temsilcileriyle hasar tespiti ve bölgedeki durumu telefonda görüştü.

Sosyalist Partisi (PS) lideri ve Milletvekili Olivier Faure, konuk olduğu France 2 kanalında "Yeni Kaledonya videokonferansla yönetilmez" diyerek, Başbakan Gabriel Attal'ın halihazırda adada olması gerektiğini savundu.

BFMTV kanalının programında konuşan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Yeni Kaledonya'da bir "sömürge gerçeğiyle" karşı karşıya olunduğu değerlendirmesinde bulundu.

Panot, adada özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı olduğunu vurgulayarak, ​​​​​​​"Azerbaycan'ın Kanak halkının yüzde 10'unu sokağa indirebileceğini düşünmenin son derece şüpheci" bulduğunu belirtti.

Fransız milletvekili, "Her yerde müdahale görmekten vazgeçip, sorunları siyasi açıdan çözmek gerek." ifadesini kullandı.

Yeni Kaledonya'da OHAL'e götüren süreç

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerde kendilerini zayıflatacağı gerekçesiyle Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fransız hükümeti anayasa değişikliği tasarısı ile Ada'daki 25 binden fazla Fransız'ın seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

Ada'da 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere toplam 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış fakat bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamıştı.

Ada'da son 4 gündür yaşanan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmişti ve 100'e yakın güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Bugün bir jandarma görevlisinin daha hayatını kaybetmesiyle Ada'daki şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

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