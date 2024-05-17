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Dünya
AA 17.05.2024 14:14

Japonya'da boşanma sonrası "ortak velayet" tasarısı yasalaştı

Japonya'da meclis, boşanmış çiftlerin çocuklarının velayetini paylaşmalarına izin veren yasa tasarısını onayladı.

Japonya'da boşanma sonrası "ortak velayet" tasarısı yasalaştı
[Fotograf: AP]

Japonya Danışman Meclisinin kanunlaştırdığı tasarıya iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile Anayasal Demokrat Parti (CDP) dahil muhalefet partileri birlikte destek verdi.

Yeni yasa doğrultusunda boşanmış çiftlere "tek velayet" ile "ortak velayet" arasında seçim yapmaları konusunda izin verilecek.

"Ortak velayet"in tercihi halinde eğitim ve sağlık dahil çocuğun geleceğine dair uzun vadeli kararlarda ebeveynlerin mutabakatı aranacak.

Seçim konusunda ebeveynlerin başarısız olması halinde yerel aile mahkemeleri devreye girerek velayet kararını nihayete erdirecek.

80 yılın ardından "ortak velayete" adım atıldı

Yeni kanun değişikliği, 2026 yılına kadar yürürlüğe girecek ve halihazırda boşanmış çiftler için geriye dönük uygulanabilecek.

Yürürlükteki medeni kanun, velayetin genellikle anne olmak üzere yalnızca bir ebeveyne verilmesini mümkün kılıyordu.

Böylelikle G7 ülkeleri arasında "ortak velayeti" hukuki açıdan tanımayan tek ülke olan Japonya, 80 yıla yakın süredir izlediği politikayı değiştirdi.

Boşanmış ebeveynlerin "çocuklarına yabancılaştırıldıkları" şikayeti

İki tarafın imzaladığı belgeyle evliliğin karşılıklı sonlandırıldığı "anlaşmalı boşanma", Japonya'da oldukça yaygın.

Ülkede velayet genelde annelere veriliyor. Velayetin verildiği kişi, diğerinin çocuklara erişimini önleyebiliyor.

Boşanmış çift, ziyaret düzenlemeleri konusunda özgürken yargıya intikali halinde mahkeme, velayeti ebeveynlerden birine veriyor.

Japonya'da bu sistem, "çocuklarına yabancılaştırıldıklarından" şikayet eden çok sayıda boşanmış ebeveyn tarafından eleştiriliyor.

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