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Dünya
AA 20.03.2024 00:37

Fransa "Ukrayna'ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı" iddiasını yalanladı

Fransa Savunma Bakanlığı, Rusya'nın "Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Fransa "Ukrayna'ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı" iddiasını yalanladı
[Fotograf: AFP]

Fransa Savunma Bakanlığına, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin'in Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin askerden oluşan birlik gönderme hazırlığında olduğu iddiası soruldu.

Bakanlıktan AA muhabirine yapılan açıklamada, bu iddia yalanlanırken, Narışkin tarafından gündeme getirilen konunun, "Rusya'nın kitlesel çapta dezenformasyon yöntemlerine sistematik olarak başvurduğunu gösterdiği" değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, "Bu tür manipülasyonlardan kaçınmak için en yüksek dikkate davet ediyoruz." denildi.

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