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Dünya
AA 19.03.2024 23:38

Kanada, İsrail'e silah satışını durduracak

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada hükümetinin gelecekte İsrail'e silah satışını durduracağını bildirdi.

Kanada, İsrail'e silah satışını durduracak
[Fotograf: Reuters]

Toronto Star gazetesine konuşan Joly, Avam Kamarası tarafından Filistin hakkında kabul edilen önergenin, bağlayıcı olmamasına rağmen Kanada hükümetinin bundan sonra "İsrail'e silah ihracatını durduracağını" söyledi.

Askeri mal ve teknoloji ihracatına yönelik izinleri onaylama ve reddetme yetkisi bulunan Bakan Joly, yapılan bu değişikliğin "sembolik kalmayacağını", önemli olduğunu vurguladı.

Üzerinde düzeltmeler yapılan önergede, "Filistin Devleti'nin tanınması" şeklindeki ifade "Filistin Devleti'nin kurulmasının desteklenmesi", İsrail'e yönelik silah satışlarıyla ilgili bölümde yer alan "askıya alma" ifadesi ise "durdurma veya yasaklama" şeklinde değiştirildi.

Önergedeki değişiklikler, Kanada Avam Kamarasında 117'ye karşı 204 oyla kabul edildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da önerge değişikliği lehine oy kullandığı duyuruldu.

Yeni Demokrasi Partisi (NDP) lideri Jagmeet Singh de gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstediğimiz temel değişiklikler İsrail'e silah satışının sona ermesini sağlamaktı. Bu Kanada'nın daha önce söylediği bir şey değil. Bu önerge artık meclisin iradesi olacak ve hükümet silahların satışının sona erdirilmesi yönünde oy kullanacak." dedi.

Dışişleri Bakanı Joly, İsrail'e askeri malzeme ve teknoloji ihracatına ilişkin ihracat izinlerini 8 Ocak itibarıyla geçici olarak askıya almıştı.

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