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Dünya
AA 19.03.2024 23:35

ABD'den "Refah'a askeri operasyon felaket olur" mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Joe Biden ile görüşmesinin ardından Refah'a "kara operasyonu" planlarının halen sürdüğünü açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaklaşımına katılmadıklarını ve kente yönelik "askeri operasyonun" felaket olacağını belirtti.

ABD'den "Refah'a askeri operasyon felaket olur" mesajı
[Fotograf: AA]

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde Gazze gündemine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Biden'ın dünkü telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "bu şartlar altında Refah'a kara operasyonu düzenlememesi" çağrısı hatırlatılan Patel, Refah konusunda şu anda İsrail yönetimiyle aynı düşünmediklerini vurguladı.

Patel, "Bu konuda net şekilde İsrailli ortaklarımızdan farklı yerdeyiz ve farklı bakış açısına sahibiz. Güvenilir ve uygulanabilir plan olmadan, 1 milyondan fazla insanın sığındığı Refah'ta bir operasyon felaket olur." şeklinde konuştu.

ABD'li Sözcü, İsrail heyetinin yakın zamanda Washington'a geleceğini ve burada "kapsamlı bir kara operasyonu olmaksızın Refah'ta Hamas unsurlarının nasıl temizlenebileceği" konusunda farklı alternatifler üzerine çalışacaklarını belirtti.

BM'nin "Gazze'de kıtlık çok yakın" raporu

Öte yandan Patel, Birleşmiş Milletlerin (BM) dün yayımladığı ve Gazze'deki açlık seviyesinin acil durumda olduğunu ortaya koyan raporuna ilişkin değerlendirmeler de yaptı.

ABD'li Sözcü, "Gazze'deki kıtlığın çok yakın olduğu belirtiliyor. Bundan derin şekilde endişe duyuyoruz. Bu rapor, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşan yardımların miktarının yeterli olmadığını ve daha fazlasının yapılması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor." yorumunu yaptı.

Patel, İsrail'in "açlığı savaş silahı" olarak kullandığı yorumlarına ise ABD olarak katılmadıklarını söyledi.

İsrail'e yardımların askıya alınıp alınmaması

Diğer yandan Patel, Biden'ın 8 Şubat'ta yayımladığı ve uluslararası hukuka uymayan ülkelere ABD'nin askeri yardımlarını sınırlandıran memorandumunun İsrail ile ilgili boyutu hakkındaki soruları geçiştirdi.

Memorandumun sadece İsrail ile ilgili olmadığını, dolayısıyla tek bir ülkenin durumu hakkında yorum yapamayacağını söyleyen Patel, ilgili ülkelerin "uluslararası hukuka uygun davrandıklarına" ilişkin güvence mektubunu 45 gün içinde göndermek durumunda olduklarını kaydetti.

Patel, İsrail'in bu mektubu gönderip göndermediği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

"İsrail, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'ye izin vermeli"

İsrail'in Gazze'ye girişine izin vermediği BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile ilgili son durum hakkında spesifik yorum yapmayacağını ifade eden Patel, genel anlamda insani yardım kuruluşu yetkililerin tüm çalışmalarını rahat şekilde yapabilmesi gerektiğini ve İsrail'e bu konuyu birçok kez hatırlattıklarını söyledi.

Patel, "UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ve diğer BM yetkilileri, Gazze dahil UNRWA tesislerini ziyaret edebilmeli, bu konuda ilgili BM ve sivil toplum örgütlerinden gelen vize taleplerinin hızlıca onaylanması için İsrail hükümetiyle çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"İsrail'i neden açıktan eleştiriyorsunuz" sorusuna yanıt verdi

Sözcü, bir basın mensubunun, "İsrail'i neden kamuoyuna açık şekilde eleştiriyorsunuz? Son dönemlerde neden bu arttı?" şeklindeki sorusuna, "niyetlerinin bu olmadığını" belirterek yanıt verdi.

Patel, 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm açıklamalarında İsrail'in Hamas'a karşı "kendini savunma hakkını" hep önde tuttuklarını, ancak insani yardımlar, sivil kayıpları ve son olarak da Refah konusunda ayrı düştükleri konuları açık şekilde dile getirdiklerini vurguladı.

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