Açık 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.03.2024 00:02

İsrail, Lübnan ve Suriye sınırında görev yapacak yeni bir tugay kurdu

İsrail ordusu, kuzeyde Suriye ve Lübnan sınırındaki işgal altındaki Golan Tepelerinde "operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda" yeni bir tugay kurduğunu duyurdu.

İsrail, Lübnan ve Suriye sınırında görev yapacak yeni bir tugay kurdu
[Temsili fotoğraf: AA]

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, "HaHarim" adlı yeni tugay, "operasyonel ihtiyaçlar" nedeniyle kuruldu.

Birkaç hafta içinde faaliyetlerine başlayacak yeni tugay, Lübnan sınırındaki er-Rus Dağı ve işgal altındaki Golan Tepelerindeki Suriye sınırındaki Hermon (Şeyh) Dağı'nda, "arazi koşullarına uygun" görev yapacak.

İsrail ordusu ve Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten itibaren sınır boyunca çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

İsrailli yetkililer son zamanlarda, Hizbullah'ın ülkenin güney sınırından çekilmemesi durumunda Lübnan'a yönelik saldırıları genişletme tehdidinde bulunmuştu.

ETİKETLER
İsrail Lübnan Suriye
Sıradaki Haber
Kanada, İsrail'e silah satışını durduracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndeki hastaları çıkmaya zorladı
00:50
Trump'tan Yüksek Mahkeme'ye "dokunulmazlık" savunması
00:48
İzmir'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
00:38
Fransa "Ukrayna'ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı" iddiasını yalanladı
00:36
Kendilerini "jandarma" olarak tanıtıp, 900 bin lira dolandırdılar
00:34
Eski milli futbolcu Ersen Martin, hayatını kaybetti
Van'da kar etkili oldu
Van'da kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Kyrie Irving: Hiç yemeden içmeden 48 dakika oynamak hemen hemen mucize
Kyrie Irving: Hiç yemeden içmeden 48 dakika oynamak hemen hemen mucize
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ