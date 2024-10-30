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Dünya
AA 30.10.2024 12:36

Fransa, sömürge toprağı Martinik'te gece sokağa çıkma yasağını uzattı

Fransa Karayipler’deki sömürgesi Martinik’te hayat pahalılığına karşı başlayan eylemleri bastırmayı sürdürürken gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağını bir hafta daha uzattı.

Fransa, sömürge toprağı Martinik'te gece sokağa çıkma yasağını uzattı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız hükümetinin adadaki temsilcisi Martinik Valiliği, 00.00-05.00 saatlerinde, başkent Fort-de-France ve çevresinde uygulanan ve 28 Ekim'e kadar süreceği duyurulan sokağa çıkma yasağını 4 Kasım'a kadar uzattığını duyurdu.

Fransız hükümeti, ana karadan yaklaşık 6 bin 800 kilometre uzaklıktaki Martinik'te başlayan ve komşu koloni Guadeloupe'a da sıçrayan hayat pahalılığı karşıtı eylemleri güç kullanarak bastırmaya çalışıyor.

Martinik'te yerel halkı temsil eden sendikalar ve Fransa yönetimi arasında adadaki gıda fiyatlarının düşürülmesi için 17 Ekim'de imzalanan anlaşmayı yeterli bulmayarak sokaklara inen eylemcilere, güvenlik güçleri müdahaleyi sürdürüyor.

Guadeloupe'ta da Fransız güçleri yollara barikat kuran eylemcilere yönelik operasyonlar yürütürken ada genelinde elektrik kesintisine yol açmakla suçladığı eylemci işçileri hakkında da soruşturma başlattı.

Martinik'te yerli halk Fransız hükümetiyle yapılan anlaşmayı yetersiz bulmuştu

17 Ekim'de Paris hükümetini temsil eden Martinik Valisi Jean-Christophe Bouvier, Martinik Yürütme Konseyi Başkanı Serge Letchimy, parlamenterler ve adadaki farklı ekonomik aktörler arasında hayat pahalılığına karşı mücadele önlemlerini kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Martinik'teki gıda fiyatlarının ortalama yüzde 20 düşürülmesine karar verilmişti.

Afrika-Karayip Halklarının ve Kaynaklarının Korunması İçin Birlik Derneği (RPPRAC) ise anlaşmanın indirim talep ettikleri 40 bin gıda ürününün içinde yalnızca 6 binini kapsadığını belirterek eylemlerini sürdürme kararı almıştı.

Fransa Ulusal Meclisi, anlaşma ile belirlenen gıda ürünlerine vergi muafiyeti getirilmesine yönelik tasarıyı 26 Ekim'de onaylamıştı.

Martinik'te hayat pahalılığına karşı gösteriler

Fransa'nın, Karayipler'deki sömürgesi Martinik ile arasında yaklaşık 6 bin 800 kilometre mesafe bulunuyor.

17. yüzyılda Fransız vesayeti altına giren Martinik'te, eylül ayının başından bu yana hayat pahalılığına ve süpermarketlerin fahiş gıda fiyatlarına karşı gösteriler başlatılmıştı.

Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının yüzde 40 daha yüksek olduğu Martinik'teki gösterilerin başlamasının ardından Paris hükümeti, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri'ni 23 Eylül'de adaya sevk etmişti.

Adada, gösterilerin başlamasından bu yana 4 kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınanların sayısı 140'a yükselmişti.

Ayrıca 10 Ekim'de yürürlüğe giren 21.00-05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının uygulanma süresi "güvenlik" gerekçesiyle 28 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Paris hükümeti, Martinik'te hayat pahalılığına karşı 2 aydır süren gösterileri bastırmayı sürdürürken adaya ilave 300 polis ve jandarma göndermişti.

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