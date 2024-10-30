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Dünya
AA 30.10.2024 11:57

Rusya'da elektrik tüketimi nedeniyle bazı bölgelerde kripto para madenciliği yasaklanacak

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Yevgeniy Grabçak, fazla elektrik tüketimi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde kripto para madenciliğinin yasaklanacağını bildirdi.

Rusya'da elektrik tüketimi nedeniyle bazı bölgelerde kripto para madenciliği yasaklanacak

Grabçak, başkent Moskova'da düzenlenen "RBK Tech Forum" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'nın bazı bölgelerinde elektrik açığı yaşandığını belirtti.

Söz konusu bölgelerin Uzak Doğu ve Sibirya'nın güneyinde olduğunu anlatan Grabçak, "Eğer dijitalleşmenin öncüsü madencilikse yakın gelecekte bazı bölgelerde madenciliğin devlet düzeyinde yasaklanması planlanıyor" dedi.

Grabçak, kripto para madenciliğinin yasaklanacağı bölgelere elektrik tedarikinin 2030'a kadar önemli oranda artmayacağını söyledi.

Kripto para madenciliğinin yasallaşması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 8 Ağustos'ta onaylamıştı.

Kararnameye göre, Rus hükümetinin belirleyeceği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla 1 Kasım'dan itibaren kripto para birimlerinin madenciliğini yapabilecek.

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