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Dünya
Reuters 30.10.2024 11:52

İspanya'da sel felaketi: En az 62 ölü

İspanya'nın Valensiya bölgesindeki şiddetli yağışın neden olduğu sellerde ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde salı günü başlayan aşırı yağışlar, şiddetli su baskınlarına yol açarak en az 62 kişinin ölümüne neden oldu.

Valensiya bölge yetkililerinin açıklamasına göre, aniden yükselen sel yolları ve kasabaları sular altında bırakırken, çok sayıda kişi araçlarında ve evlerinde mahsur kaldı.

Reuters[Reuters]

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, su seviyesinin yükselmesiyle bazı insanların ağaçlara tırmanarak hayatta kalmaya çalıştıkları ve tehlikeden kaçmaya çalıştıkları görüldü.

Valensiya Bölge Başkanı Carlos Mazon, sel nedeniyle birçok kişinin ulaşılamaz bölgelerde izole kaldığını belirterek kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

AP[AP]

Acil durum ekipleri, vatandaşları yollardan uzak durmaya ve resmi duyuruları takip etmeye çağırdı.

İspanya devlet meteoroloji ajansı AEMET, Valensiya için kırmızı alarm ilan ederek bazı bölgelerde, örneğin Turis ve Utiel’de, metrekareye 200 mm yağış düştüğünü bildirdi. 

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