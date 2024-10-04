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Dünya
AA 04.10.2024 05:58

Fransa, Mayotte'daki düzensiz göçmenleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gönderecek

Fransa, denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'nda bulunan Mayotte Adası'ndaki düzensiz göçmenleri uçak seferleriyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne göndermeye hazırlanıyor.

Fransa, Mayotte'daki düzensiz göçmenleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gönderecek

Fransa Ulusal Meclisi Genel Kurulunda hükümete yöneltilen sorularda Mayotte Adası'ndaki düzensiz göçmen konusu da gündeme geldi.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, burada yaptığı konuşmada, Mayotte Adası'nda acil durum olduğuna dikkati çekti.

Mayıs ayında durumu yerinde gözlemlemek için adayı ziyaret ettiği bilgisini paylaşan Retailleau, Mayotte Adası'ndaki nüfusun yarısının yabancılardan oluştuğunu, bu yabancıların yarısının ise adada yasal şekilde bulunmadığını söyledi.

Retailleau, adada ayrıca güvenlik krizi yaşandığını ve işsizlik oranının yüzde 40'a ulaştığını kaydetti.

Bu durum karşısında elleri kolları bağlı durmayacaklarını dile getiren Retailleau, ada için kısa ve uzun vadeli çözümler geliştirdiklerini anlattı.

Toplu uçuş seferleri düzenlenecek

Retailleau, kısa vadede adaya 1150 polis ve jandarma göndereceklerini doğrulayarak, kamu düzenini sağlama konusunda uzman ilave jandarmanın adaya sevk edileceğini duyurdu.

Bazı komşu Afrika ülkeleriyle ikili güvenlik anlaşmaları yapacaklarını belirten Retailleau, bu aydan itibaren, Mayotte Valisi François-Xavier Bieuville'in düzensiz göçmenlerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gönderilmesi için toplu uçuş seferleri düzenleyeceğini açıkladı.

Fransa'da erken genel seçimin ardından kurulan yeni hükümet, göç politikalarında sıkı tedbirler alacağının sinyallerini vermiş ve ülkeye yasa dışı yollarla gelen göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıracak adımlar atacağını ifade etmişti.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, bu hafta yeni yasama yılının başlangıcında Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Artık göç politikamız üzerinde tatmin edici kontrole sahip değiliz." diyerek, ülke sınırlarını daha iyi kontrol etmek istediklerini vurgulamıştı.

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Fransa Düzensiz Göçmenler Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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