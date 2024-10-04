İşgalci İsrail Lübnan'ı bir kez daha vurdu

İsrail Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırırken 23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi.

Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.

ABD'nin Axios haber platformunun üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın muhtemel halefi Haşim Seyfeddin olduğu iddia edildi.

Barak Ravid imzalı haberde, saldırının sonuçlarının henüz bilinmediği ve Lübnan medyasından İsrail'in saldırısının Hasan Nasrallah'ın öldüğü saldırıdan daha büyük olduğu bilgisi aktarıldı.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.