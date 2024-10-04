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Dünya
AA 04.10.2024 04:25

İşgalci İsrail Lübnan'ı bir kez daha vurdu

İsrail, Lübnan'ı peş peşe saldırılar düzenledi. Önce Dahiye bölgesi, ardından da Beyrut Havalimanı yakınları hedef alındı. İsrail basını, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden Haşim Seyfeddin'in hedef alındığını duyurdu.

İşgalci İsrail Lübnan'ı bir kez daha vurdu
[Fotograf: AA]

İsrail Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırırken 23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi.

Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.

İşgalci İsrail Lübnan'ı bir kez daha vurdu

ABD'nin Axios haber platformunun üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın muhtemel halefi Haşim Seyfeddin olduğu iddia edildi.

İşgalci İsrail Lübnan'ı bir kez daha vurdu

Barak Ravid imzalı haberde, saldırının sonuçlarının henüz bilinmediği ve Lübnan medyasından İsrail'in saldırısının Hasan Nasrallah'ın öldüğü saldırıdan daha büyük olduğu bilgisi aktarıldı.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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