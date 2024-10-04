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Dünya
AA 04.10.2024 03:22

Arap Birliği, Lübnan'a saldırıların durdurulması ve acil yardım çağrısı yaptı

Arap Birliği, soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları üzerine yaptığı toplantıda, Lübnan'a saldırıların durdurulması ve acil yardım yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Arap Birliği, Lübnan'a saldırıların durdurulması ve acil yardım çağrısı yaptı

Arap Birliği, Irak'ın talebi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'deki genel merkezde daimi delegeler düzeyinde yapılan toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının "şiddetle kınandığı" açıklamada, "Bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguluyoruz ve devamının tehlikeleri konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Arap Birliği, "Lübnan topraklarının herhangi bir kısmına yönelik saldırı veya işgal, Arap ulusal güvenliğine saldırıdır" uyarısında bulunarak, saldırıların "uluslararası anlaşmaların ve uluslararası hukukun açıkça ihlali" olduğunu vurguladı.

İsrail'in, Lübnan'a saldırıları sebebiyle uluslararası düzeyde yargılanmasını talep eden Arap Birliği, Arap devletlerinin yanı sıra dost ülkelerden Lübnan'a acil yardım yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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