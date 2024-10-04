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Dünya
AA 04.10.2024 01:32

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 37 kişi öldü

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 37 kişi öldü, 151 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 37 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a yönelik saldırılarında 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

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