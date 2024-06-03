Açık 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.06.2024 19:08

Fransa-İspanya sınırında çiftçiler traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı

Fransa ve İspanya'da çiftçiler, tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yardım çağrısında bulunmak amacıyla sınırın iki tarafında eylem başlatarak traktörleriyle yolu kapattı.

Fransa-İspanya sınırında çiftçiler traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı
[Fotograf: AA]

Yerel basındaki haberlere göre, Fransa'da bir grup çiftçinin oluşturduğu "Ultras de l'A64" topluluğunun çağrısı üzerine Fransa-İspanya sınırında çok sayıda çiftçi bir araya geldi.

Çiftçiler, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi hükümetin ve Avrupa Birliği'nin üzerinde baskı oluşturarak tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunmak amacıyla traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Oksitanya bölgesinde, Hautes-Pyrenees, Haute-Garonne, Ariege ve özellikle Pyrenees-Orientales'de olmak üzere 7 noktada yol ulaşıma kapatıldı.

Bu arada, Fransa-İspanya sınırında bulunan Pyrenees-Orientales Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, sınırın iki tarafındaki çiftçi eylemleri nedeniyle A9 ve AP7 otoyollarının iki yönü de trafiğe kapatıldı.

Sabah saatlerinde başlatılan, sınırın iki tarafında da ulaşımı engelleyen eylemin 24 saat sürmesi bekleniyor.

Birçok Avrupa ülkesinde Ocak 2024’ten beri çok sayıda çiftçi eylemi düzenlendi.

ETİKETLER
Fransa İspanya
Sıradaki Haber
Pakistan'da İmran Han, "devlet sırlarını ifşa etmekle" yargılandığı davada aklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:29
Bakan Fidan: Şu anda Gazze'de güvenli sayılabilecek bir yer yok
19:21
İsrail güçleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
19:19
Bangladeş'te meydana gelen sel nedeniyle 10 bin aile mahsur kaldı
18:59
Bitlis'te gösteri yürüyüşleri 10 gün yasaklandı
18:38
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:05
9 aylık fındık ihracatından 1,8 milyar dolar kazanç sağlandı
Çiftçiler protestolar sırasında İspanya-Fransa sınırındaki yolları kapattı
Çiftçiler protestolar sırasında İspanya-Fransa sınırındaki yolları kapattı
FOTO FOKUS
Bel kaymasında egzersizin önemi araştırıldı
Bel kaymasında egzersizin önemi araştırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ