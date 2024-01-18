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Dünya
AA 18.01.2024 14:51

Fransa bu yıl Ukrayna'ya gönderilmek üzere 72 Caesar topçu sistemi üretecek

Fransa'nın bu yıl Rusya’ya karşı savaşan Ukrayna için 72 Caesar topçu sistemi üreteceği duyurdu.

Fransa bu yıl Ukrayna'ya gönderilmek üzere 72 Caesar topçu sistemi üretecek
[Temsili fotoğraf: AFP]

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusunu kısa ve uzun vadede desteklemeyi amaçlayan Fransa ve ABD öncülüğünde kurulan "topçu koalisyonu" girişiminin açılışı, başkent Paris'te yapıldı.

Ukraynalı mevkidaşı Rustem Umerov'un video konferans yoluyla katıldığı açılışta konuşan Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, devlete ait Fransız savunma şirketi Nexter'in ürettiği taktik tekerlekli araca monte edilmiş CAESAR topçu sistemlerinden 6'sının gelecek haftalarda Ukrayna'ya gönderileceğini belirtti.

Bakan Lecornu, şirketin Ukrayna için bu yıl 72 topçu sistemi üreteceğini, bunların 12'sinin finansmanının Fransa tarafından sağlanacağını kaydetti.

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