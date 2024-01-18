Puslu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.01.2024 14:24

Ürdün'den Gazze açıklaması: Türkiye ile uluslararası bir tutum oluşturmaya çalışıyoruz

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşını sona erdirmek için “uluslararası bir tutum” oluşturmak üzere Türkiye ile birlikte çalıştığını belirtti.

Ürdün'den Gazze açıklaması: Türkiye ile uluslararası bir tutum oluşturmaya çalışıyoruz

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Amman’a resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Safedi, "Gazze'ye yönelik saldırıya son vermek için Ürdün-Türk ortak tutumu söz konusu, İsrail ise bu saldırıyı durdurmak için herhangi bir çabaya girmeyi reddediyor." dedi.

Gazze'ye yönelik saldırıların bölgeyi daha fazla çatışmalara ve İsrail’in işgal uygulamalarının da Batı Şeria'yı patlamaya doğru ittiğine dikkati çeken Safedi, "Türkiye ile öncelikler konusunda tam bir mutabakat içindeyiz. Barış istiyoruz ve Gazze'ye yönelik saldırıyı durduracak uluslararası bir tutum oluşturmak için (Türkiye ile birlikte) çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan: Güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil
Bakan Fidan: Güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil

Ürdünlü Bakan, İsrail saldırılarının devamının bölgeyi daha fazla savaş ve çatışmaya sürüklediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bölgede birçok cephede gerilim tırmanmaya başladı ve bunların tümü İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya yönelik gerçek bir çaba göstermeyi ve yine İsrail-Filistin için güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunu oluşturan adil ve kalıcı barışı sağlayacak çabalara girmeyi reddeden tutumunun yarattığı kriz sürecinin bir sonucudur."

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'de çocuklar şimdi de açlığın pençesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Pakistan: Belucistan Kurtuluş Cephesi ve Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun sığınakları vuruldu
15:09
Araştırma: Ay ilk oluştuğunda kabuğunda düşünülenden daha fazla su vardı
15:11
Merkez Bankası rezervleri 139,8 milyar dolara çıktı
15:08
AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü oldu
14:56
Makas atarken kaza yapan otomobil kamerada
15:07
Fransa bu yıl Ukrayna'ya gönderilmek üzere 72 Caesar topçu sistemi üretecek
Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor
Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor
FOTO FOKUS
Makas atarken kaza yapan otomobil kamerada
Makas atarken kaza yapan otomobil kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ