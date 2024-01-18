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Dünya
AA 18.01.2024 13:40

İsrail güçleri Batı Şeria'da dünden bu yana 60 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da dün geceden bu yana aralarında çocukların da bulunduğu 60 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da dünden bu yana 60 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 6 bin 90'a ulaştığı belirtildi.

İsrail güçlerinin yoğunluklu olarak El Halil ve Beytüllahim kentleri olmak üzere Ramallah, Nablus, Tulkerim ve Doğu Kudüs'te gözaltı dalgasını sürdürdüğü aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 362 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı günden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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