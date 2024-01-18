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Dünya
AA 18.01.2024 13:37

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca doğru füze fırlattı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait insansız hava aracından (İHA) Lübnan'ın güneyinde yer alan Kavkaba bölgesi yakınlarında seyir halindeki bir araca doğru füze fırlatıldı.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca doğru füze fırlattı
[Fotograf: AA]

Haberde, füzenin aracın önüne düşmesinin ardından içindekilerin hızla araçtan çıkıp kaçtıkları kaydedildi. Araçtaki şahısların kimliği hakkında bilgi verilmedi.

NNA'nın geçtiği bir başka haberde, Kavkaba beldesindeki bir evin de İHA ile hedef alındığı aktarıldı. Saldırıda can kaybı. olmadığı, evde hasarın meydana geldiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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