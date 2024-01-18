İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da bir Filistinliyi daha öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Tulkerim kentindeki saldırısıyla ilgili bilgi verildi.
İsrail askerlerinin, 27 yaşındaki Muhammed Ebu Avad'ı karnından vurarak öldürdüğü kaydedilen açıklamada, dünden bu yana Tulkerim'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 6'ya yükseldiği aktarıldı.
İsrail ordusu, çarşamba günü başlayan Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik baskınını, Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletmişti.
İsrail güçlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'nda insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.