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Dünya
AA 18.01.2024 12:52

Gazze'de yerinden edilenler su kıtlığı nedeniyle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde kurulan kampta yerinden edilmiş Filistinliler, su kıtlığı ile tuvalet ve banyonun bulunmayışı nedeniyle zor koşullar altında yaşıyor.

Gazze'de yerinden edilenler su kıtlığı nedeniyle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor

Kampta çöplerin etrafa yayılması ve çadırlar arasında birikmesi ile suya erişimin neredeyse imkansız olması salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Yüzlerce yerinden edilen Filistinli temiz olmadığı için içmeye elverişli olmadığını belirttikleri suyu plastik bidonlara doldurabilmek için uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Bölgedeki Filistinliler AA muhabirine, özellikle tuvaletlerin bulunmayışı nedeniyle çektikleri sıkıntıyı ve temizlik konusunda yaşadıkları krizi anlattı.

"İsrail saldırılarından beri bir defa duş aldım"

Filistinli kız çocuğu Nura Şahin, kaldıkları yerde tuvalet, banyo bulunmadığı ve su sıkıntısı yaşandığı için çeşitli hastalıklara yakalandığını söyledi.

"Savaşın (7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları) başlamasından beri sadece bir defa duş aldım." diyen ve su kıtlığı nedeniyle temizleyemediği elleri sürekli kaşınan Filistinli kız çocuğunun cildinde çeşitli hastalıklar oluştu.

Nura Şahin, kişisel temizlik imkanının yokluğu ve içme suyunun kirli olması nedeniyle midesinde de iltihap oluştuğunu dile getirdi.

İsrail saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte sürekli yaşadıkları yeri değiştirmek zorunda kalan Şahin, bulundukları kampta tuvalet olmadığı için tuvalet ihtiyacını sokakta giderdiklerini söyledi.

Bir miktar su alabilmek için uzun su kuyruklarında bekleyerek ailesine yardımcı olmaya çalışan Şahin, alabildikleri su çok az olduğu için günlük ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade etti.

Suya ulaşmak neredeyse imkansız

Aynı kampta naylon bir çadırda yaşayan Muin Ebu Herbid de kampın çok kalabalık olduğunu ve sayılarının yüz binleri aştığını tahmin ettiğini belirtti.

Bulundukları yerde suya ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu vurgulayan Ebu Herbid, çok nadir içme suyu ve temizlik için kullanılan suya ulaşabildiklerini anlattı.

Yaşadıkları kampın barınma merkezine yakın olmadığını hatırlatan Ebu Herbid, tuvalet ve banyo ihtiyacı için oldukça uzak olan barınma merkezlerine gitmek zorunda olduklarını kaydetti.

Kampın her yerinde atık ve çöplerin biriktiğini aktaran Ebu Herbid, "Her 20 metrede bir bu çöp yığınlarıyla karşılaşıyorsunuz, bu da yerinden edilenler için, özellikle de kronik hastalıkları olanlarda pek çok hastalığa neden oluyor." dedi.

Ebu Herbid, bölgedeki su sorunu nedeniyle temizliğin mümkün olmadığını, çok sayıda insanın bu yüzden sıkıntı çekip, hastalığa maruz kaldığını söyledi.

Refah'ın nüfusu her geçen gün artıyor

Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, 12 Ocak'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları öncesinde 300 bin olan nüfusun, 1 milyon 300 bine ulaştığını belirtti.

Durmak bilmeyen İsrail saldırıları ve nüfusun yoğunlaşması nedeniyle belediyenin çöp toplama, arıtma ve kanalizasyon gibi temel hizmetleri sunma konusunda kontrolü kaybettiğini kaydeden Sufi, yakıt sıkıntısının da atık toplayan makinaların çalışmasını engellediğini vurguladı.

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