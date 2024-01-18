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Dünya
AA 18.01.2024 12:42

Somali'den Etiyopya ile şartlı müzakere mesajı

Somali, Somaliland ile kıyı anlaşması yapan Etiyopya'yla mutabakat zaptından geri çekilmediği sürece müzakere etmeyeceğini bildirdi.

Somali'den Etiyopya ile şartlı müzakere mesajı
[Fotograf: TRT Haber]

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini tasdik etmesi memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, Afrika Birliğinin iki ülkeye yaptığı diyalog çağrısına karşılık, Somali'nin toprak bütünlüğünün Etiyopya tarafından ihlal edildiği ve Somaliland ile yapılan anlaşmadan çekilmediği takdirde bu ülkeyle müzakere edilmeyeceği bilgisi verildi.

Afrika Birliği, dün taraflara tansiyonu düşürme ve diyalog çağrısı yapmıştı.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland, nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini tanıyacağını duyurmuştu.

Somali hükümeti, Etiyopya'nın, Somaliland ile denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

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