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Dünya
AA 18.01.2024 15:41

Filistinli anne oğullarını bir gün arayla toprağa verdi: Üşüyor musun oğlum?

Filistinli Ümmü Muhammed, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında iki oğlunu birer gün arayla kaybetmenin acısını yaşıyor.

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda öldürdüğü 18 yaşındaki Hamza'nın annesi Ümmü Muhammed'in yakarışları yürekleri burktu.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nde oğlunun naaşına sarılan Ümmü Muhammed, "Oğlum dün bana üşüdüğünü söyledi. Onun bugün şehit olmasını beklemiyordum. Bilseydim ona kışlık battaniye getirirdim." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Oğlu Hamza'nın bedenini ısıtmaya çalışan, kefenli naaşının üzerine battaniye örten acılı annenin, "Üşüyor musun oğlum?" diye sorması görenleri üzdü.

İki gün içinde ikinci oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ümmü Muhammed, "Dün ağabeyin Muhammed'i kendi ellerimle gömdüm, bugün de seni gömeceğim. Ben sizin için yaşıyordum annecim." sözleriyle oğluna veda etti.

Filistinli acılı anne, sadece oğlu İbrahim'in hayatta kaldığını, onun da saldırılarda öldürülmesinden korktuğu söyledi.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
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Filistinli anne oğullarını bir gün arayla toprağa verdi: Üşüyor musun oğlum?
Filistinli anne oğullarını bir gün arayla toprağa verdi: Üşüyor musun oğlum?
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