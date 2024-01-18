İran-Pakistan sınırında tansiyon yüksek

Pakistan, İran'ın Belucistan'da düzenlediği saldırıların üzerinden 24 saatten biraz daha uzun bir süre sonra, kendi deyimiyle "son derece koordineli" askeri saldırılarla İran'ı vurdu.

Bu adım iki komşu arasındaki gerilimi tırmandırırken, krizin daha geniş bir çatışmaya dönüşmemesi için üçüncü ülkelerin çalışmaları sürüyor.

Kod adı "Marg Bar Sarmachar" (Sarmachar'a Ölüm) olan operasyon "bir dizi teröristin" ölümüyle sonuçlandı.

Üst düzey bir istihbarat kaynağı AFP Haber Ajansı'na Pakistan'ın Belucistan Kurtuluş Ordusu'na (BLA) ait "yedi noktayı" vurduğunu söyledi.

Reuters haber ajansının Pakistanlı bir istihbarat kaynağına dayandırdığı haberine göre ise Pakistan uçakları İran hava sahasına girdiler ve BLA'nın saklandığı yerleri hedef aldıktan sonra başarılı bir şekilde geri döndüler. Olayın ardından Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı geniş açıklama daha detaylı bilgiler sunuyor.

Açıklamada, son birkaç yıldır İran ile yürütülen temaslarda İslamabad'ın, Tahran yönetimine Pakistan kökenli teröristlerin İran'daki kontrolsüz alanlarda sahip oldukları güvenli sığınak ve barınaklarla ilgili ciddi endişeleri sürekli olarak paylaştığına işaret edildi.

Pakistan'ın bu teröristlerin varlığına ve faaliyetlerine ilişkin somut kanıtlar içeren çok sayıda dosyayı da İran ile paylaştığına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak Pakistan'ın üye devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliği de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilke ve amaçlarını desteklediği vurgulandı.

Ayrıca Pakistan'ın uluslararası hukuk çerçevesindeki meşru haklarını kullandığı, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir bahane ya da koşul altında meydan okunmasına asla izin vermeyeceği belirtildi.

Pakistan'ın bu eyleminin, ülkenin ulusal güvenliğini tüm tehditlere karşı koruma ve savunma konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir göstergesi olduğu aktarılan açıklamada, son derece karmaşık operasyonun başarıyla yürütülmesinin ise ordunun profesyonelliğinin bir kanıtı olduğuna dikkat çekildi.

İran'ın kardeş bir ülke olduğu ve Pakistan halkının İran halkına büyük saygı ve sevgi duyduğu anlatılırken, İslamabad'ın terör tehdidi de dahil olmak üzere ortak sınamalar karşısında her zaman diyalog ve işbirliğini vurguladığı, ortak çözümler bulmak için çaba sarf etmeye devam edeceği belirtildi.

“Krizi tırmandırmaya niyetimiz yok”

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, ülkesinin İran içerisinde "teröristlere" karşı hava saldırısı düzenlemesinin ardından Tahran ile yaşanan durumu tırmandırma niyetlerinin olmadığını söyledi.

Pakistan'ın her zaman diyalog yolunu seçtiğini ve barışın hüküm sürmesini sağlamak için komşularıyla ilişki kurmaya devam edeceğini dile getiren Beluç, Pakistan'ın İran halkını dost ve kardeş olarak gördüğünün altını çizdi.

İran Belucistan saldırısı

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, dün Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

Tahran Büyükelçisini geri çağırma kararı alan Pakistan, halen İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisinin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Ceyşu'l Adl örgütü

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

Çin, arabulucu olmak istiyor

Geo News televizyonuna konuşan Çin'in Karaçi Başkonsolosu Yang Yundong, Pakistan ve İran'ın bölgede ve İslam dünyasında iki büyük ülke olduğuna işaret ederek, Pekin yönetiminin İslamabad ile Tahran arasındaki farklılıkların müzakere ve diğer barışçıl yollarla çözülebileceğini umduğunu vurguladı.

Yang, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesi için ülkesinin yapıcı bir rol oynamak istediğini ifade etti.

Üç ülke bir bölge: Belucistan

Belucistan; Güney ve Batı Asya'da bulunan, Pakistan, İran ve Afganistan'ın bazı bölgelerini içerisine alan tarihi bir coğrafi alanda yer alıyor. Bölgenin yerli nüfusu Beluci etnik kökenine mensup.

Özellikle Belucistan, İran platosunun en güneydoğusunda yer alıyor ve Hint Levhası ile Umman Denizi sınırında bulunuyor.

Coğrafi Belucistan, başkenti Ketta şehri olan ve Pakistan'ın Belucistan eyaleti olarak bilinen güneybatı Pakistan'ın bazı bölgelerini, başkenti Zahedan'da olan ve Sistan Belucistan olarak bilinen güneydoğu İran'ı ve güney Afganistan'ın bazı kısımlarını da kapsıyor.

Geçtiğimiz yıllarda bölge, üç ülke arasındaki bağlantısı ve Çin-Pakistan Ortak Ekonomik Koridoru projesinde önemli ticaret yollarından biri olan Umman Denizi ve Umman Körfezi'ne hakim olması nedeniyle büyük coğrafi ve stratejik öneme sahip bir yer haline geldi.

"Belucistan Kurtuluş Ordusu"

Bu jeopolitik konum, egemen bir Beluc devleti kurmayı ve Pakistan ordusuna saldırılar düzenlemeyi amaçlayan silahlı ayrılıkçı "Belucistan Kurtuluş Ordusu" örgütünün ortaya çıkmasına neden oldu.

Örgüt ilk kez 2000 yılının yaz aylarında, bir dizi bombalama olayının sorumluluğunu üstlendi. 2006'da ise Pakistan ve İngiliz hükümetleri tarafından "terör örgütü" olarak ilan edildi.

2022'de "Belucistan Cumhuriyet Ordusu" ve "Belucistan Birleşik Ordusu", eyaletin Pakistan'dan bağımsızlığını daha güçlü talep etmek için "Belucistan Ulusal Ordusu" adı altında birleşti.