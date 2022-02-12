Başbakan Jean Castex, yaptığı açıklamada, çok sayıdaki ülkede aşılama oranın yüksek olması nedeniyle AB ülkelerinin dışından gelen aşılı yolculardan artık test istenmeyeceğini ifade etti.

Aşılı olmayan yolculara yönelik test zorunluluğun devam ettiğini ifade eden Castex, COVID-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinden gelen yolcuların ülkeye ancak zorunlu hallerde giriş yapabileceğini söyledi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede salgının seyrinin iyiye doğru gitmesi nedeniyle COVID-19 aşı kartının uygulandığı kapalı mekanlarda 28 Şubat itibarıyla maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı duyuruldu.

Açıklamada, COVID-19 aşı kartının uygulanmadığı yerlerde ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğun devam ettiği kaydedildi.

Son 24 saatte 131 bin 376 COVID-19 vakası

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 134 bin 536'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte 131 bin 376 kişide virüse rastlandı. Son 7 günde günlük vaka sayısı yaklaşık yüzde 37 düştü.

Hastanelerde 3 bin 371'si yoğun bakımda olmak üzere, 31 bin 939 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedavi altına alınanların sayısı yüzde 21,56 azaldı.

Fransa, Aralık 2021'de AB ülkeleri dışından ülkeye gelen aşılı ve aşısız yolculardan COVID-19 testini zorunlu tutma kararı almıştı.

COVID-19 aşı kartı uygulaması kapsamında kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi mekanlara girişlerde ve tren ile yapılan yolculuklarda sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge isteniyor. Aşı kartının geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşının da yaptırılması gerekiyor. Aşı kartı 16 yaş ve üstündeki kişiler için uygulanıyor.