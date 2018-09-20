Florence kasırgasının yarattığı felaket fotoğraflara yansıdı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları çeken kameralarla çekilen fotoğraflar, Kuzey Carolina'da yaşanan felaketin boyutunu gösterdi.

Felaket bölgesinde çekilen görüntüler, daha önceki yıllarda aynı bölgede çekilenlerle karşılaştırıldı. Pek çok bölgenin sel suları ve kum altında kaldığı görüldü.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, yağış ve toprak kayıplarının bölgede erozyona yol açacağı konusunda uyardı.

ABD'nin doğu yakasını Cuma günü etkisi altına alan ve "tropik depresyon" kategorisine düşürülen Florence kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e çıkmıştı.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düştüğünü duyurmuştu.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina ile Virginia eyaletlerinde birçok evi su basmıştı.

Kaynak: CNN International, AP